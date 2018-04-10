Торговые сети предупредили о возможном дефиците продуктов питания из-за системы сертификации

Поставщики продуктов в магазины крупнейших российских ретейлеров заявили о неготовности работать в новом аналоге системы ЕГАИС

Около половины из 1,5 тыс. поставщиков продукции животного происхождения не подтвердили готовность работать в системе электронной ветеринарной сертификации (ЭВС) «Меркурий» или не внедрили ее. Об этом региональные и федеральные поставщики сообщили крупнейшему российскому ретейлеру Х5 Retail Group, в которую входят магазины «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель».

Среди 100 самых крупных поставщиков ретейлера почти 35% до сих пор не протестировали ЭВС на своих предприятиях, не подготовили бизнес-процессы и рискуют сорвать поставки. Это может привести к дефициту товаров в магазинах, предупредили в X5 Retail Group.

В торговой сети «Магнит» сообщили «Ведомостям», что в системе «Меркурий» зарегистрировались только 50% их поставщиков.

С 1 июля производителей продуктов животного происхождения обяжут перейти на электронный документооборот и подключиться к системе «Меркурий», чтобы оформлять в ней ветеринарные сопроводительные акты. Сейчас такие документы в бумажном виде оформляют только производители сырья, однако вскоре правило будет распространяться на производителей готовых продуктов, включая молочную, мясную и рыбную продукцию.

Изначально переход на новую систему должен был состояться 1 января, но чиновники решили перенести сроки на полгода, так как переработчики молока, среди которых крупные международные компании Danone и PepsiCo, выступили против введения ЭВС для готовых продуктов. Они отметили несовершенство системы, заявили об отсутствии ветеринарных рисков в готовых продуктах и предупредили о перебоях в поставках.