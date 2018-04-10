Компания «Газпром трансгаз Краснодар» подвела итоги работы за год

В ООО «Газпром трансгаз Краснодар» рассказали об итогах производственно-хозяйственной деятельности в 2017 году

Общество обеспечило транспортировку 45,6 млрд кубометров природного газа, из них около 17 млрд поставлено потребителям юга России. По газопроводу «Голубой поток» отправлено на экспорт в Турцию свыше 16 млрд кубометров. Всего за 15 лет работы по этой газовой магистрали было транспортировано свыше 160 млрд кубометров голубого топлива.

В 2017 году предприятие участвовало в масштабных проектах и мероприятиях, в числе которых подключение участков газопровода «Динская — Краснодар», организация и проведение финала корпоративного фестиваля «Факел» и летней Спартакиады ПАО «Газпром».

В рамках Года экологии компания реализовала около 300 природоохранных мероприятий, проведела образовательно-просветительские и экологические акции. Газовики принимали участие в субботниках и очистили свыше 70 гектаров земли и утилизировали 80 тонн мусора.

Компания в полном объеме сохранила масштабы своей социальной деятельности, продолжилась реализация благотворительных и спонсорских программ. В 2017 году в пятый раз была проведена церемония вручения национальной премии «Хрустальный компас», учрежденной предприятием совместно с Краснодарским региональным отделением Русского географического общества. За эти годы в премии приняли участие свыше 1,2 тыс. проектов из 82 регионов России и 23 стран.

«У нас есть все предпосылки для дальнейшего устойчивого роста и достижения поставленных целей. В этом году мы завершаем масштабную реконструкцию компрессорной станции „Майкопская“. В Ростовской области начинают работать газораспределительные станции „Гуково“ и „Шахты-2“. Эти объекты усилят производственные мощности и позволят увеличить поставки газа потребителям», — отметил генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Краснодар» Игорь Ткаченко.