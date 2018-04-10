Ростовчанина отправили на принудительное лечение за убийство матери 216 ударами ножниц

Суд в Ростовской области отправил на принудительное лечение мужчину, который убил мать ножницами

По данным следствия, 14 сентября 2017 года мужчина у себя дома во время ссоры множество раз ударил свою 74-летнюю мать. Женщина скончалась на месте.

Судмедэкспертиза установила, что ей было нанесено не менее 216 ударов. Судебно-психиатрическая экспертиза выявила у мужчины признаки шизофрении, по данным экспертов, он не мог осознавать опасность своих действий.

«Суд освободил обвиняемого от уголовной ответственности за преступление, совершенное им в состоянии невменяемости. И назначил ему принудительное лечение в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях», — сообщила РИА «Новости» представитель областного управления СК РФ Галина Гагалаева.

Приговор вступил в законную силу.