В Ростове пройдет женский финал Кубка России по гандболу
В Ростове 18-19 мая состоится Финал четырех Кубка России по гандболу среди женских команд
«Финал четырех Кубка России пройдет в Ростове-на-Дону 18-19 мая. Такое решение принял исполком Федерации гандбола России по итогам голосования», — сообщает пресс-служба ГК «Ростов-Дон».
В Финале четырех сыграют «Ростов-Дон», «Кубань», «Астраханочка» и «Динамо-Синара».
«Ростов-Дон» является действующим обладателем Кубка России.
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