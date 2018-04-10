В Ростове пройдет женский финал Кубка России по гандболу

В Ростове 18-19 мая состоится Финал четырех Кубка России по гандболу среди женских команд

«Финал четырех Кубка России пройдет в Ростове-на-Дону 18-19 мая. Такое решение принял исполком Федерации гандбола России по итогам голосования», — сообщает пресс-служба ГК «Ростов-Дон».

В Финале четырех сыграют «Ростов-Дон», «Кубань», «Астраханочка» и «Динамо-Синара».



«Ростов-Дон» является действующим обладателем Кубка России.