Дилеры Toyota компании КЛЮЧАВТО стали лучшими по рекомендациям клиентов

Предприятия автохолдинга КЛЮЧАВТО получили награду «Рекомендация клиентов» в рамках церемонии «Награда Президента» для официальных дилеров бренда

Четвертая ежегодная церемония награждения официальных дилеров Toyota «Награда Президента» состоялась 3 апреля. По итогам 2017 года дилеров награждали в девяти номинациях, победителями в которых в общей сложности стали 11 из 113 предприятий в стране. Сразу два дилерских центра автохолдинга КЛЮЧАВТО в ЮФО получили награду в рамках номинации «Рекомендация клиентов» — «Тойота Центр Краснодар Север» и «Лексус-Новороссийск». Президент ООО «Тойота Мотор» в России Сюдзи Суга вручил награды двум представителям холдинга — управляющим директорам дилеров-победителей Игорю Шутову и Юрию Бачурину.

«Данная награда — оценка качества работы на федеральном уровне. Статус дилеров отражает блестящий результат работы по итогам года. Напомним, что в портфеле КЛЮЧАВТО на настоящий момент находится семь предприятий бренда Toyota и пять дилерских центров Lexus. Все это свидетельствует о стабильности и надежности как бренда, так и совместного долгосрочного партнерства. В рамках номинации "Рекомендация клиентов" сразу двух дилерских центров также подтверждается лояльность владельцев автомобилей Toyota и Lexus. А это отражение качества обслуживания и высоких стандартов, которых придерживаются предприятия», — отметили в пресс-службе КЛЮЧАВТО.

Дилерские центры в рамках номинаций оценивали по системе, разработанной ООО «Тойота Мотор» в соответствии со стандартами «Тойота Мотор Корпорэйшн». Среди них — стабильность бизнес-показателей, качество обслуживания клиентов, внедрение современных методик работы с клиентами, работа с финансовыми и страховыми продуктами и соответствие уровня обслуживания высоким мировым стандартам «Тойота Мотор Корпорэйшн».