Минфин хочет снизить порог беспошлинной интернет-покупки до 500 евро с июня
Минфин предложил ускорить введение пошлин за интернет-покупки дороже 500 евро
Сейчас порог беспошлинного ввоза в Россию посылок из зарубежных интернет-магазинов составляет 1000 евро, но в пределах 31 кг в месяц. При превышении взимается единая ставка таможенной пошлины в 30%.
Согласно подготовленному Минфином проекту постановления правительства, с 1 июля 2018 года этот порог предлагается снизить до 500 евро, а с 2019 года — до 200 евро. Ранее начать облагать пошлинами посылки дороже 500 евро правительство собиралось с 1 января 2019 года.
В пояснительной записке отмечается, что эти меры помогут формированию «равных условий импорта товаров при поставке по традиционным каналам и путем трансграничной электронной торговли», а также поддержат отечественное производство товаров.
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