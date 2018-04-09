Россия запретила поставки свиней и продукции из свинины из Белоруссии

Из-за обнаружения вируса АЧС в мясной продукции из Белоруссии Россельхознадзор с 10 апреля запретил поставки живых свиней и свиноводческой продукции оттуда

«В связи с обнаружением восьми случаев выявления генетического материала вируса африканской чумы свиней в готовой мясной белорусской продукции, Россельхознадзор вынужден ввести временные ограничения на поставки свиноводческой продукции со всей территории Белоруссии с 10 апреля», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Геном вируса обнаружили при исследовании проб продукции Гомельского мясокомбината (сосиски «Краковские» и вареная колбаса «Чесночная Смак»).

Ограничения коснутся живых свиней и их генетического материала, свинины и сырых свиных мясопродуктов и субпродуктов, продукции, содержащей в своем составе свинину, сырья из свинины, предназначенного для производства кормов, за исключением товаров, прошедших обработку по технологии, гарантирующей разрушение вируса АЧС, а также мяса диких кабанов, рогокопытного, кожевенного, кишечного сырья, щетины, охотничьих трофеев, полученных от восприимчивых видов животных, не подвергнутых полной таксидермической обработке.

Кроме того, запрещаются поставки всех видов кормов и кормовых добавок для свиней, кроме специально обработаных.

Ранее Россельхознадзор направил в адрес ветслужбы Белоруссии письмо с просьбой уточнить эпизоотическое состояние территории страны. Ответ на запрос служба не получила, но в телефонном режиме белорусские коллеги заверили ведомство в том, что вспышек АЧС на территории республики не отмечается.

«Это позволяет предположить сокрытие ветеринарной службой Белоруссии факта присутствия вируса АЧС на территории страны», — считают в Россельхознадзоре.

Запрет будет действовать до выяснения эпизоотической ситуации в республике, проведения переговоров и регионализации страны по опасным заболеваниям животных, добавили в ведомстве.