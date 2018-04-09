В Крыму дети закинули проволоку на ЛЭП. Один мальчик погиб, другой пострадал
В Крыму возбудили уголовное дело по факту травмирования двоих детей электрическим током
По данным следствия, 7 апреля двое мальчиков закинули медную проволоку на провода линии электропередачи. В результате их ударило током. Один ребенок скончался, другого госпитализировали.
Сейчас устанавливают все обстоятельства происшествия. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба по ГСУ СК России по Республике Крым.
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