В Крыму дети закинули проволоку на ЛЭП. Один мальчик погиб, другой пострадал

Крым

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В Крыму возбудили уголовное дело по факту травмирования двоих детей электрическим током

По данным следствия, 7 апреля двое мальчиков закинули медную проволоку на провода линии электропередачи. В результате их ударило током. Один ребенок скончался, другого госпитализировали.

Сейчас устанавливают все обстоятельства происшествия. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба по ГСУ СК России по Республике Крым.

Дети Крым Следственный комитет
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