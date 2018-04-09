В Кабардино-Балкарии назначили первого зампредседателя правительства

Кабардино-Балкария

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Глава Кабардино-Балкарской Республики 9 апреля подписал указ о назначении первым заместителем председателя правительства Мурата Керефова

«В соответствии с пунктом "б" статьи 81 Конституции Кабардино-Балкарии назначить Мурата Керефова первым заместителем председателя правительства республики», — говорится в документе.

Указ уже вступил в силу, сообщает пресс-служба главы Кабардино-Балкарии.

Мурат Керефов с 2014 года возглавлял управления ФНС России по КБР. Является доктором экономических наук.

Как сообщали Юга.ру, ранее должность первого зампредседателя правительства занимал Таймураз Ахохов. В апреле его назначили исполняющим обязанности главы Нальчика.

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