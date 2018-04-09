Адыгею впервые посетит посол Италии в Российской Федерации

Майкоп 17 апреля посетит делегация итальянских предпринимателей, представителей Итало-российской торговой палаты

Впервые в Адыгею прибудет посол Италии в Российской Федерации Паскуале Терраччиано с супругой. Он возглавит бизнес-миссию. Участие в ней примет и почетный генеральный консул Италии по ЮФО и СКФО Пьерпаоло Лодиджиани, при содействии которого ведется подготовка к визиту.

В марте генеральный консул побывал в Адыгее. Его принял глава республики Мурат Кумпилов. В ходе диалога были обсуждены аспекты организации бизнес-миссии.

Как сообщили в пресс-службе главы республики, в состав солидной делегации войдут руководители и представители крупных итальянских компаний разных сфер деятельности — банковской, консалтинговой, строительной, агропромышленной, логистики, реабилитационной физиотерапии, туристской, ресторанной, косметической, дизайна, спа‑услуг.

«Учитывая широкий спектр интересов, представляемых итальянскими предпринимателями, глава Адыгеи поручил всем заинтересованным ведомствам подготовить возможные инвестпредложения», — сообщили в пресс-службе.

В рамках визита планируется провести переговоры о взаимовыгодном сотрудничестве в области сельского хозяйства, рынка медицинских услуг, индустрии гостеприимства. Адыгея представит свои передовые технологии и наработки в разных сферах деятельности. Итальянцы также планируют продемонстрировать проекты для продвижения в Адыгее.

«Необходимо максимально раскрыть инвестиционный потенциал республики во всех сферах деятельности. Важно использовать все возможности бизнес-переговоров, которые впервые в республике пройдут на таком высоком уровне, с участием посла Италии в Российской Федерации», — отметил Мурат Кумпилов.

По его словам, в республике успешно реализуются проекты с применением итальянских технологий в сельском хозяйстве. В частности, сады интенсивного типа и плантации земляники заложены с использованием посадочного материала из Италии.