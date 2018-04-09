Центробанк лишил лицензии крымский банк ВВБ

Крым

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Банк России с 9 апреля отозвал лицензию у севастопольского банка ВВБ

«Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 9 апреля 2018 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Публичное акционерное общество Банк «ВВБ» (ПАО Банк «ВВБ»), рег. № 1093, г. Севастополь», — цитирует сообщение регулятора RT.

Головной офис банка находится в Севастополе. Его отделения есть в Алуште, Бахчисарае, Симферополе, Джанкое, Евпатории. Керчи и Саках.

Банк России
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