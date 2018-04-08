«Спартак» разгромил «Анжи» в матче РФПЛ

Футболисты московского «Спартака» обыграли махачкалинский ФК «Анжи» в матче 25-го тура чемпионата России среди команд премьер-лиги

Встреча, прошедшая на «Анжи-Арене», закончилась со счетом 4:1 в пользу гостей. Три мяча, один из которых — с пенальти, в ворота махачкалинцев за первые 27 минут матча отправил Куинси Промес. Ответный гол в первом тайме забил Хуан Эдуардо Лескано. Во втором тайме ворота махачкалинцев поразил Илья Кутепов.

По результатам игры «Анжи» находится на 14-м месте турнирной таблицы РФПЛ с 25 очками на счету. «Спартак» с 50 очками — на второй строчке.

В следующем туре 14 апреля «Анжи» в гостях встретится с «Зенитом».