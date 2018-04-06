В городах КМВ пройдет серия забегов KAVKAZ.RUN

Полумарафон в Пятигорске откроет серию курортных забегов KAVKAZ.RUN

В Пятигорске забег состоится 30 апреля и 1 мая. Маршрут будет пролегать вдоль многих городских достопримечательностей — озера Провал, Эоловой арфы, парка «Цветник», Академической галереи, места дуэли Лермонтова.

В программу также войдут детский забег на 500 метров и 2 км и вертикальный забег «Машук 666» на вершину горы (дистанция — 6,66 км, набор высоты — 500 м). Мероприятие будет сопровождаться концертно-развлекательной программой, планируется обеспечить работу детских площадок с аниматорами.

Серию забегов продолжат «Железноводская десятка» (11 июня) и «Железный трейл» (12 июня, трейл-полумарафон вокруг горы Бештау), в августе пройдет забег «Ессентуки 17» (19 августа, 17 км), а завершающим событием станет Кисловодский марафон (7 октября). Регистрация на мероприятия уже открыта.

В 2017 году в первом KAVKAZ.RUN приняли участие бегуны из 120 городов России (45 регионов страны). По словам организаторов, в этом году география участников значительно расширится.