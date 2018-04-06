На месте строительства ж/д подходов Крымского моста нашли античную керамику

В Крыму на территории, по которой пройдет железная дорога-подход к мосту через Керченский пролив, археологи нашли фрагменты керамики IV века до нашей эры

Сейчас специалисты изучают курганы, а также остатки древних укреплений и поселений. После того, как ученые завершают работу на очередном участке, его передают строителям.

В древних погребениях были обнаружены образцы прикладного искусства IV века до нашей эры. Среди них — фрагменты античной керамики, расписанной мастерами Аттики. Отмечается, что на стенках сосуда для воды изображена сцена битвы амазонок с греками, рыбное блюдо украшено рисунками морских обитателей. Предполагается, что эта посуда принадлежала представителям боспорской знати.

«Мы получили образцы керамики достаточно высокого художественного уровня. Это работа мастеров, которые смогли изобразить на сосудах непростой формы орнаменты и героев античной мифологии», — рассказал руководитель экспедиции Сергей Ильяшенко.

Артефакты восстановили из десятков осколков. Реставраторы работали над этим три месяца.

«Керамика пролежала под землей более 2 тыс. лет, поэтому в первую очередь ее поверхность освобождали от слоев природных загрязнений, а черепки укрепляли специальными составами», — сказала художник-реставратор высшей категории ГМИИ имени Пушкина Елена Минина.

Все найденные артефакты передают на хранение в фонды музея Керчи, сообщает инфоцентр «Крымский мост».