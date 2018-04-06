На Кубани в 2018 году на капремонт многоэтажек выделили около 1,9 млрд рублей

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что на капитальный ремонт многоквартирных домов в 2018 году направили 1,9 млрд рублей

По его словам, до 2043 года собираются отремонтировать более 18 тыс. домов. В этом году планируется отремонтировать около 718 домов и заменить лифты в 155 домах.

«Ремонт лифтового оборудования мы держим на особом контроле. На территории края из 9 тыс. лифтов более 2 тыс. находятся в аварийном состоянии и отработали все свои нормативные сроки службы», — сказал Кондратьев.

Он отметил положительную динамику сбора средств на капремонт от жителей края. С 11% в 2014 году ее уровень поднялся до 72,9% на конец 2017-го. Сейчас этот показатель составляет 79%, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.