В Новокубанском районе главу сельского поселения заподозрили в служебном подлоге с землей

Краснодарский край

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В Новокубанском районе возбудили уголовное дело в отношении главы Прикубанского сельского поселения, его заподозрили в злоупотреблении полномочиями и служебном подлоге

По версии следствия, чиновник поручил составить выписку из похозяйственной книги о том, что мать его супруги в течение четырех лет якобы занималась личным подсобным хозяйством на участке площадью 483 кв. метров в поселке Прикубанском. После этого мужчина подписал выписку, придав ей статус официального документа. На его основании женщина получила право бессрочно пользоваться участком, нарушения обнаружили во время прокурорской проверки, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

По инициативе прокуратуры района Совет депутатов Прикубанского сельского поселения отправил главу поселения в отставку за несоблюдение требований законодательства о противодействии коррупции, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Расследование уголовного дела продолжается.

Новокубанский район Служебный подлог Чиновники
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