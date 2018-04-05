В Тихорецком районе «Газель» насмерть сбила восьмилетнюю девочку

Краснодарский край

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В районе поселка Мирного в Тихорецком районе «Газель» сбила школьницу, которая впоследствии скончалась

Инцидент произошел около 13:20 5 апреля на подъезде к поселку.

По предварительным данным, грузовая «Газель» под управлением 24-летнего водителя наехала на восьмилетнюю девочку, которая переходила дорогу, когда автомобиль был уже близко. Девочка скончалась по дороге в больницу, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

ДТП Тихорецкий район
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