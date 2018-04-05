В Госдуму внесли законопроект об акционировании «Почты России»

Депутаты вновь подняли вопрос о преобразовании ФГУП «Почта России» в акционерное общество

В первый раз соответствующий законопроект был внесен в Госдуму в 2014 году, но работа над ним в силу серьезных замечаний была приостановлена. Осенью 2017 года концепция развития ФГУП «Почта России» обсуждалась в Госдуме года в рамках Правительственного часа, а потом и на парламентских слушаниях, в ходе которых поднимались вопросы модернизации и улучшения качества работы компании, удовлетворения спроса населения в современных стандартах обслуживания, уменьшения сроков доставки почтовой корреспонденции, увеличения заработной платы сотрудникам и др.

Новый проект закона «Об особенностях реорганизации ФГУП "Почта России"» предполагает преобразование организации из федерального государственного унитарного предприятия в непубличное акционерное общество, 100% акций которого будет принадлежать Российской Федерации. Устав общества должен быть утвержден правительством, оно же будет утверждать дальнейшие изменения в документ.

Помимо оказания услуг почтовой связи к основным видам деятельности «Почты России» законопроект относит также обеспечение доступа к госуслугам в электронной форме, оказание транспортных и экспедиционных услуг, финансовых услуг при содействии финорганизаций, услуг по размещению рекламы. Кроме того, общество наделяется функциями платежного агента и может принимать платежи за коммунальные услуги и плату за товары (услуги).

«Новый закон отличает его социальная функция. Реорганизация "Почты России" будет являться драйвером развития предприятия. В законопроекте отдельно регулируются вопросы трудовых гарантий работникам почты. После акционирования предприятие сохранит исходный штат сотрудников. Также не допускается закрытие отделений почтовой связи. Планируется, что реорганизация "Почты России" позволит привлекать дополнительные средства для развития сети и повышения качества оказываемых услуг», — отметил генеральный директор Почты России Николай Подгузов на пресс-конференции, посвященной этой теме.

По его словам, по состоянию на конец 2017 года «Почта России» завершила работу по регистрации прав собственности РФ и хозяйственного ведения предприятия более чем на 95% объектов недвижимости.

Сейчас «Почта России» включает 42 тыс. отделений по всей стране и объединяет около 350 тыс. почтовых работников. Ежегодно организация принимает около 2,5 млрд писем и счетов (из них 1 млрд — от госорганов) и обрабатывает более 365 млн посылок. Выручка «Почты России» от операционной деятельности в 2017 году составила 178,1 млрд рублей (164,8 млрд рублей в 2016 году), сообщили в пресс-службе организации.