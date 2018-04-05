Минпромторг предложил ввести обязательную маркировку товаров

Минпромторг направил в Правительство РФ письмо со списком товаров, которые могут попасть под обязательную маркировку

В конце февраля первый зампред правительства Игорь Шувалов поручил составить список товаров с маркировкой, гарантирующей покупателям качество продукции. Его сформировали по итогам обсуждения на заседании госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции, передают «Ведомости».

В список включили разнообразные товары: духи, автомобильные шины и покрышки, бытовая химия, рубашки, одежда из натуральной и композиционной кожи, пальто и плащи, постельное белье, фотокамеры, детское питание, консервы, рис, макароны, чай и кофе, продукты из мяса и рыбы, молочные продукты, пиво, соки и минеральная вода.

На данный момент не принято окончательное решение по списку товаров, подлежащих обязательной маркировке. Обсуждение продолжается.

Сейчас в России маркируют меховые изделия. Кроме того, стартовал пилотный проект по маркировке лекарств и эксперимент по цифровой маркировке табачных изделий. С 1 июня планируется запустить эксперимент по маркировке обуви, передает «Российская газета».

При выборе товаров для маркировки учитывается средняя цена и средний срок годности продукта, объем рынка в денежном и натуральном выражении, оценка угрозы риска для жизни и здоровья граждан, а также оценка доли незаконного оборота.

Председатель Союза потребителей России Петр Шелищ, введение маркировки товаров может повлиять на цену продукции.

«Когда вводили маркировку шуб, в их стоимости надбавка за счет издержек на маркировку не была заметна. А если речь идет о пищевых продуктах, то она может оказаться очень ощутимой. То есть первый вопрос — во что это обойдется. Второй — насколько на рынке распространен нелегальный оборот той или иной продукции», — цитирует RT Шелища.

Единую систему маркировки товаров в России могут запустить в 2024 году.