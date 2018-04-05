В Краснодаре на стройплощадке подрались около 20 рабочих
Полиция Краснодара выяснит обстоятельства массовой драки, которая произошла на строительной площадке одного из жилых комплексов
В соцсетях появилось видео потасовки на стройплощадке жилого комплекса «Тургенев», участниками которой стали около 20 человек.
«В полицию не поступало сообщений о драке, однако по выявленной в соцсетях видеозаписи была назначена проверка. На место для выяснения обстоятельств произошедшего направили сотрудников полиции», — рассказал порталу Юга.ру руководитель пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.
Он отметил, что конфликт между рабочими произошел 29 марта. В больницу никто из рабочих не обращался. Прибывшие на место происшествия полицейские не обнаружили никого с телесными повреждениями. Все рабочие отрицают свое участие в инциденте.
Причина и участники драки устанавливаются.
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