В Краснодаре на стройплощадке подрались около 20 рабочих

Краснодарский край

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Полиция Краснодара выяснит обстоятельства массовой драки, которая произошла на строительной площадке одного из жилых комплексов

В соцсетях появилось видео потасовки на стройплощадке жилого комплекса «Тургенев», участниками которой стали около 20 человек.

«В полицию не поступало сообщений о драке, однако по выявленной в соцсетях видеозаписи была назначена проверка. На место для выяснения обстоятельств произошедшего направили сотрудников полиции», — рассказал порталу Юга.ру руководитель пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.

Он отметил, что конфликт между рабочими произошел 29 марта. В больницу никто из рабочих не обращался. Прибывшие на место происшествия полицейские не обнаружили никого с телесными повреждениями. Все рабочие отрицают свое участие в инциденте.

Причина и участники драки устанавливаются.

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