В горах Сочи завершились межрегиональные соревнования по горнолыжному спорту

В Сочи 30 марта на всесезонном курорте «Горки Город» завершились межрегиональные соревнования — первенство ЮФО по горнолыжному спорту и первенство Краснодарского края

По итогам соревнований призовые места в турнирной таблице заняли 11 сочинцев, воспитанников спортивной школы № 14.

«Это официальные старты среди участников от 9 до 16 лет, которые входят в единый календарный план всероссийских и международных спортивных мероприятий. В уникальной климатической зоне "Цирк-2" их проводят уже четвертый год. В этот раз соревнования собрали рекордное количество участников. Около 200 юных спортсменов со всей страны состязались в дисциплинах специальный слалом и слалом-гигант», — сообщили в пресс-службе всесезонного курорта «Горки Город».

Все четыре дня соревнований погодные условия на отметках выше 2 тыс. метров над уровнем моря были экстремальными: ветер и туман создавали почти ежедневные трудности для спортсменов и организаторов.

«В некоторые часы из-за тумана даже не было видно зоны старта и финиша — приходилось прекращать старты после первой попытки. Однако, все участники выложились максимально и соревнования состоялись», — рассказал начальник отдела по операционным сервисам курорта «Горки Город» Эдуард Дятлов.

Среди основных целей первенства — повышение уровня спортивного мастерства, улучшение спортивных разрядов и подготовка спортивного резерва.

Организаторы соревнований — министерство физической культуры и спорта Краснодарского края, Центр олимпийской подготовки по зимним видам спорта, Федерация горнолыжного спорта, сноуборда и фристайла, департамент физической культуры и спорта администрации Сочи.