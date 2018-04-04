В Кабардино-Балкарии с должности сняли министра спорта Хуштова

Глава Кабардино-Балкарии Юрий Коков 3 апреля подписал указ, в котором освободил от должности министра спорта Асланбека Хуштова

«В соответствии с Конституцией Кабардино-Балкарской Республики освободить Асланбека Хуштова от должности министра спорта», — говорится в документе, опубликованном на сайте главы республики.

До назначения министра спорта Кабардино-Балкарии исполнять обязанности главы ведомства будет Заур Хежев. Сейчас он является замминистра спорта республики.

Указ уже вступил в силу.