В Кабардино-Балкарии с должности сняли министра спорта Хуштова

Кабардино-Балкария

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Глава Кабардино-Балкарии Юрий Коков 3 апреля подписал указ, в котором освободил от должности министра спорта Асланбека Хуштова

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«В соответствии с Конституцией Кабардино-Балкарской Республики освободить Асланбека Хуштова от должности министра спорта», — говорится в документе, опубликованном на сайте главы республики.

До назначения министра спорта Кабардино-Балкарии исполнять обязанности главы ведомства будет Заур Хежев. Сейчас он является замминистра спорта республики.

Указ уже вступил в силу.

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