В Майкопе назначен новый руководитель управления по опеке и попечительству города
Новым руководителем управления по опеке и попечительству столицы Адыгеи назначена Галина Дорошенко, которая с 2004 года возглавляла отдел ЗАГС Майкопа
Распоряжение о новом назначении 3 апреля подписал мэр Майкопа Андрей Гетманов.
Мэр Майкопа призвал нового руководителя усилить работу в сфере опеки и попечительства над людьми, которые требуют повышенного внимания и особой заботы.
«Это касается изучения будущих опекунов, контроля за отношением к попечителям и условиями их проживания, оперативного реагирования на различные тревожные процессы, а также исключения формального подхода к возникающим проблемам», — отметили в пресс-службе мэрии города.
Мэр Майкопа сформировал свою административную команду. На заседании городского совета 22 марта депутаты дали согласие мэру Майкопа на назначения заместителей.
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