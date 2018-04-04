В Майкопе назначен новый руководитель управления по опеке и попечительству города

Новым руководителем управления по опеке и попечительству столицы Адыгеи назначена Галина Дорошенко, которая с 2004 года возглавляла отдел ЗАГС Майкопа

Распоряжение о новом назначении 3 апреля подписал мэр Майкопа Андрей Гетманов.

Мэр Майкопа призвал нового руководителя усилить работу в сфере опеки и попечительства над людьми, которые требуют повышенного внимания и особой заботы.

«Это касается изучения будущих опекунов, контроля за отношением к попечителям и условиями их проживания, оперативного реагирования на различные тревожные процессы, а также исключения формального подхода к возникающим проблемам», — отметили в пресс-службе мэрии города.

Мэр Майкопа сформировал свою административную команду. На заседании городского совета 22 марта депутаты дали согласие мэру Майкопа на назначения заместителей.