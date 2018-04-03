В России усилят контроль за сыром в торговых сетях

Роспотребнадзор поручил управлениям в регионах усилить контроль за сыром в крупных торговых сетях, прежде всего в нижнем ценовом сегменте

Об этом стало известно на встрече главного государственного санитарного врача России Анны Поповой и членов правления Национального союза производителей молока (Союзмолоко).

Планируется, что проверки будут сопровождаться лабораторными исследованиями. При обнаружении продукции, не соответствующей требованиям, после административных мер информацию о наименованиях конкретных производителей и брендов будет публиковать в открытом доступе на сайте Роспотребнадзора.

Ведомство и Союзмолоко договорились об оперативном обмене информацией о фальсификации молочной продукции, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.