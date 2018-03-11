На Ставрополье мужчина украл у фермера 30 уток

В Предгорном районе Ставропольского края сотрудники полиции установили подозреваемого в краже домашней птицы

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался 36-летний работник птицефермы, который ранее был судим, в том числе за совершение аналогичных преступлений.

Местный житель сообщил в полицию, что неизвестные похитили уток с его фермы.

В отделе полиции мужчина признался в совершенном преступлении. Он рассказал, что похитил 30 уток и продал их, а полученные деньги потратил. Сумма ущерба составила около 27 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (Кража), предусматривающей до шести лет лишения свободы. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Ставропольскому краю.

Как сообщали Юга.ру, ранее на Кубани поймали серийного похитителя кур. В Новокубанском районе полицейские раскрыли кражу 50 кур по забытому преступником телефону. В Тихорецком районе мужчина украл 40 селезней и потерял телефон на месте преступления. В Кабардино-Балкарии мужчина похитил с фермы 80 утят.