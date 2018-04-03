В Краснодаре пройдет экстремальный забег «Стальной характер»

Краснодарский край

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В Краснодаре 29 апреля пройдет экстремальный забег с полосой препятствий «Стальной характер»

Полосу из 20 препятствий длиной 8 км возведут на территории турбодрома «Белая стрела» рядом с озером Старая Кубань.

Забег «Стальной характер» проходит в Краснодаре уже во второй раз. В прошлом году в нем приняли участие 700 человек. На забег сезона-2018 уже зарегистрировалось более 1,5 тыс. желающих, рассказали организаторы.

Принять участие в забеге могут как начинающие, так и профессиональные спортсмены. Единственное условие — возраст от 18 лет. «Стальной характер» не является соревнованием или первенством. 

Куратор федерального проекта «Стальной характер» Андрей Потапов рассказал, что в 2017 году забег проходил в шести городах России: Краснодаре, Тольятти, Чебоксарах, Тюмени, Екатеринбурге и Перми. Всего экстремальные забеги собрали более 10 тыс. участников.

Зарегистрироваться на мероприятие можно на официальном сайте проекта.

Забег «Стальной характер» в Краснодаре проводится при поддержке министерства физической культуры и спорта Краснодарского края.

Легкая атлетика Министерство физической культуры и спорта Краснодарского края
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