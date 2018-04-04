Предприятие SKODA КЛЮЧАВТО получило награду бренда «Лучший дилер — 2017»

В SKODA AUTO Россия подвели итоги 2017 года в ключевых направлениях работы среди дилеров всей страны. Впервые в истории бренда абсолютным победителем стал региональный дилер — предприятие КЛЮЧАВТО

Конференция, на которой собрались представили дилерской сети, прошла в Китае 29 марта. В рамках мероприятия дистрибьютор отметил лучшие центры по территориальному расположению, исходя из нескольких конкурсных направлений. Всего дилерская сеть бренда включает 122 предприятия на территории России.

АВТОПОРТ-КЛЮЧАВТО — официальный дилер бренда SKODA в Краснодаре, находящийся под управлением крупнейшего автохолдинга юга страны, получил следующие награды: четыре первых места в категориях «Корпоративные продажи среди всех регионов», «Продажи новых автомобилей в регионе Юг», «Продажи автомобилей с пробегом в регионе Юг», «Послепродажное обслуживание в регионе Юг», а также «Топ-10 лучших менеджеров по маркетингу в стране».

«И главная награда, которую получил АВТОПОРТ-КЛЮЧАВТО по итогам работы прошлого года — "Лучший дилер — 2017". Впервые в истории бренда SKODA звание лучшего из лучших получил региональный дилерский центр, заняв первые места по ключевым бизнес-направлениям предприятия», — отметили в пресс-службе КЛЮЧАВТО.

Показатели оценки работы предприятий разделили на количественные и качественные. Среди них — объем продаж, доля рынка, объемы закупки оригинальных деталей и аксессуаров, доля trade-in и доля сертифицированных автомобилей с пробегом. Также оценивали абсолютное выполнение всех чек-листов марки, стопроцентное прохождение визитов тайного покупателя по продажам и по сервису, уровень удовлетворенности клиентов, эффективная работа дилера в области маркетинга и PR. Благодаря выполнению всех пунктов АВТОПОРТ-КЛЮЧАВТО вышел в лидеры среди представителей дилерской сети и получил почетное звание лучшего дилера.

«Нам есть чем гордиться: впервые в истории бренда SKODA региональный дилер получил звание лучшего и занял призовые места по стратегическим бизнес-показателям предприятия. В течение всего 2017 года мы работали на результат, который достойно отметили на федеральном уровне, — отметил управляющий директор АВТОПОРТ-КЛЮЧАВТО Андрей Мохонь. — Хочу отметить работу команды дилерского центра, благодаря которой мы стали лучшими во всех направлениях, от корпоративных продаж до маркетинга и PR. Настоящие профессионалы, фанаты своего дела и бренда существенно повлияли на итоги ушедшего года, наше абсолютное первенство».

По его словам, в 2017 году АВТОПОРТ-КЛЮЧАВТО находился в топ-15 по объему продаж дилеров, обгоняя при этом региональные предприятия сети. Кроме того, по итогам года дилерский центр увеличил объем продаж автомобилей SKODA на 34%.

«Для нас 2018 год — мотивация сохранить звание и улучшить свои показатели», — добавил Андрей Мохонь.