В Краснодаре изменят схему движения в районе цветочного рынка

Краснодарский край

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В Краснодаре с 7 апреля изменят организацию дорожного движения в районе цветочного рынка

«С момента открытия на этой территории нового цветочного рынка дорожная ситуация здесь значительно ухудшилась. Принимаемые изменения в организации дорожного движения служат для улучшения ситуации на прилегающих к рынку улицах. В частности, принято решение изменить на отдельных перекрестках приоритетность движения автомобилей, на участках улиц также запрещена остановка и стоянка машин, организовано одностороннее движение транспорта», — сказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.

Изменения коснутся улиц Героя Владислава Посадского, Героев Разведчиков и 40-летия Победы. На пересечении 40-летия Победы с Героев Разведчиков в сторону улицы Черкасской главной станет Героев Разведчиков. На перекрестке улиц. 40-летия Победы и Генерала Трошева главной дорогой теперь будет Генерала Трошева. На отрезке улицы Героя Владислава Посадского от Генерала Трошева до автомобильной дороги в сторону поселка Плодородного запретят стоянку транспорта по обеим сторонам. Также запретят стоянку со стороны многоэтажной застройки по улице Генерала Трошева от 40-летия Победы до дома № 17/1 по Героев Разведчиков, сообщает пресс-служба.

Одностороннее движение организуют от пересечения улиц Героя Владислава Посадского и автодороги в поселок Плодородный вдоль рынка в направлении Генерала Трошева и далее по Генерала Трошева до пересечения с 40-летия Победы.

Новые дорожные знаки установят в ночь с 6 по 7 апреля, будет обновлена дорожная разметка.

Краснодар
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