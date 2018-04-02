Фильм «Аритмия» получил пять стутуэток премии «Ника»

Фильм Бориса Хлебникова «Аритмия»победил в пяти номинациях кинопремии «Ника»

Драматическая лента получила статуэтки в категориях «Лучший игровой фильм», «Лучшая режиссерская работа», «Лучшая сценарная работа», «Лучшая мужская роль» (Александр Яценко) и «Лучшая женская роль» (Ирина Горбачева).

Лучшим фильмом стран СНГ и Балтии стало «Кресло» грузинского режиссера Эльдара Шенгелая, лучшей анимацией — «Два трамвая» Светланы Андриановой. За роль второго плана майора Таратуты в фильме «Холодное танго» был награжден Сергей Гармаш. Приз в аналогичной женской номинации получила Алиса Фрейндлих за роль Галины Белецкой в ленте «Большой». Открытием года стал режиссер Александр Хант, снявший драму «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов».