Фильм «Аритмия» получил пять стутуэток премии «Ника»

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Фильм Бориса Хлебникова «Аритмия»победил в пяти номинациях кинопремии «Ника»

Драматическая лента получила статуэтки в категориях «Лучший игровой фильм», «Лучшая режиссерская работа», «Лучшая сценарная работа», «Лучшая мужская роль» (Александр Яценко) и «Лучшая женская роль» (Ирина Горбачева).

Лучшим фильмом стран СНГ и Балтии стало «Кресло» грузинского режиссера Эльдара Шенгелая, лучшей анимацией — «Два трамвая» Светланы Андриановой. За роль второго плана майора Таратуты в фильме «Холодное танго» был награжден Сергей Гармаш. Приз в аналогичной женской номинации получила Алиса Фрейндлих за роль Галины Белецкой в ленте «Большой». Открытием года стал режиссер Александр Хант, снявший драму «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов».

Афиша Краснодара Кино
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