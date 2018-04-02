В бюджет Краснодара с начала года поступило около 3,5 млрд рублей собственных доходов

С начала года в бюджет Краснодара поступило около 3,5 млрд рублей собственных доходов, что составило 24% от годового плана

Итоги исполнения основных параметров местного бюджета рассмотрели на аппаратном совещании в мэрии. Заседание провел глава города Евгений Первышов.

«В этом году вместе с депутатами гордумы сформировали и приняли реалистичный бюджет. Удается не только выполнять, но и перевыполнять план сбора доходов и главное — не "растить" кредиторскую задолженность. Задача, которая стоит перед всеми подразделениями администрации, внутригородскими округами — по итогам года не должны быть "кредиторки" и долги, которые бы тормозили развитие краевого центра», — сказал мэр.

По данным директора департамента финансов Николая Лебедева, в марте в городской бюджет поступило 1,2 млрд рублей собственных доходов. Отмечается, что план марта перевыполнен на 12,4 млн рублей. По сравнению с показателями прошлого года рост составил 106%, превышение — 70 млн рублей.

Темп роста доходов с начала года к аналогичному периоду 2017 года составляет 110%, превышение — 298 млн рублей. Всего собственные доходы бюджета города в 2018 году запланированы в 14,4 млрд рублей, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.