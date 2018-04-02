Кубань получит более 8,6 млн рублей на развитие дорог

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому выделено 6,1 млрд рублей на развитие автомобильных дорог в регионах

Деньги предусмотрены в рамках госпрограммы «Развитие транспортной системы».

В документе, опубликованном на сайте правительства, говорится, что Краснодарскому краю предусмотрено 8,6 млн рублей. Эти деньги предоставят на финансовое обеспечение деятельности в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги». На эти же цели 17,3 млн рублей выделят Ростовской области.

Еще 100 млн рублей получит Адыгея, 216,9 млн рублей — Крым, 95,5 млн рублей — Севастополь, сообщает пресс-служба Правительства РФ.