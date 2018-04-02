В Ростове будет создан новый мужской гандбольный клуб «Тавр»

Ростовская область

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В донской столице будет создан новый мужской гандбольный клуб «Тавр». В планах команды – участие в Суперлиге сезона 2018/2019

«В планах руководства команды привлечение ведущих российских и мировых гандболистов. Уже идут переговоры с Константином Игропуло, Тимуром Дибировым, Виктором Томасом и Ксавье Бараше. Новый гандбольный клуб будет проводить домашние матчи в ростовском Дворце спорта до тех пор, пока на левом берегу Дона не появится новая арена», — сообщается на официальном сайте ГК «Ростов-Дон».

Руководство «Тавра» ставит перед клубом задачу выиграть мужскую Лигу чемпионов в ближайшие пять лет. 

Генеральным директором клуба станет Антон Ревенко.

Гандбол Ростов-на-Дону
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