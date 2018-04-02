КЛЮЧАВТО попал в топ-3 рейтинга «АвтоБизнесРевю» по продажам автомобилей с пробегом

Холдинг КЛЮЧАВТО и отдельное направление КЛЮЧАВТО-Select заняли ведущие позиции в рейтинге российских дилеров по направлению продаж автомобилей с пробегом, составленном аналитическим агентством «АвтоБизнесРевю»

В рейтинге «Топ-10 дилеров по росту продаж автомобилей с пробегом» крупнейший холдинг юга страны расположился на третьем месте, продемонстрировав рост по итогам 2017 года — 92%.

В общем рейтинге топ-40 дилеров «Продажи автомобилей с пробегом ведущими дилерскими холдингами» КЛЮЧАВТО занял шестое место. Ранжирование компании происходило на основе показателей объема продаж, динамики, доли и выручки в период 2017-2016 годы.

По словам директора КЛЮЧАВТО-Select Сергея Фирсова, автовладельцы стали больше доверять официальным дилерам, которые работают в направлении автомобилей с пробегом.

«Сегмент постепенно и уверено перемещается из "серого" поля в "белое", что позволяет нам наращивать долю, увеличивать количество принятых машин и развиваться. Мы постоянно улучшаем центры "КЛЮЧАВТО-Select" и систему работы. У нас точно такие же предприятия по продаже автомобилей с пробегом, как и соседние с новыми машинами», — отметил Фирсов.

Он подчеркнул, что рынок вторичных автомобилей сохраняет передовые позиции и в успешный период для автобизнеса, и в кризисное время.

«Сейчас нужно соответствовать требованиям рынка и потребителя. Автоматизация, интеграция в сеть, обучение и компетенция — мы делаем ставку на сегмент автомобилей с пробегом не меньше, чем на продажи новых моделей. Наши менеджеры при приеме автомобилей используют планшеты, куда вносят все необходимые данные об автомобиле. Принятая модель проходит техническую диагностику по 120 пунктам. Это требование позволяет избежать просчетов, точно определить состояние автомобиля. Кроме того, мы расширили перечень услуг, например, предлагаем прекращение регистрации после выкупа автомобиля. Это облегчает процесс покупки и сокращает возможные риски», — добавил Фирсов.

По данным аналитического агентства «Автостат», объем продаж автомобилей с пробегом в России по итогам 2017 года составил 5,3 млн штук. Этот показатель на 2% больше, чем в 2016 году.