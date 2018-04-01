В Ставрополе произошла авария с легковушкой и двумя автобусами
В Ставрополе 1 апреля произошла авария с участием автомобиля Nissan, микроавтобуса Mercedes и автобуса ПАЗ
Сообщение о ДТП на пересечении улиц Шпаковской и Сенгилеевской поступило в 13:30. Информация о наличии пострадавших уточняется, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ставропольскому краю.
В ликвидации последствий происшествия привлекались четыре спасателя и одна машина.
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