В Ставрополе произошла авария с легковушкой и двумя автобусами

Ставропольский край

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В Ставрополе 1 апреля произошла авария с участием автомобиля Nissan, микроавтобуса Mercedes и автобуса ПАЗ

Сообщение о ДТП на пересечении улиц Шпаковской и Сенгилеевской поступило в 13:30. Информация о наличии пострадавших уточняется, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ставропольскому краю.

В ликвидации последствий происшествия привлекались четыре спасателя и одна машина.

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