ПБК «Локомотив-Кубань» дома обыграл «Астану» в матче Единой лиги ВТБ
Профессиональный баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» 1 апреля на домашнем паркете обыграл «Астану» из Казахстана
Матч Единой лиги ВТБ прошел в краснодарском «Баскет-холле».
Первая четверть закончилась в пользу «Локо» — 19:12. Во второй и третьей пятнадцатиминутках преимущество было также за хозяевами — 19:18 и 24:18. В четвертой четверти красно-зеленые ослабили свои позиции — 17:30.
Встреча завершилась со счетом 79:78.
Следующий матч Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» проведет 7 апреля наа выезде. Краснодарская команда встретится с «Зенитом» из Санкт-Петербурга.
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