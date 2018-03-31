Футболисты «Ахмата» и «СКА-Хабаровска» сыграли вничью

Чечня

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Грозненский «Ахмат» 31 марта сыграл вничью футбольным клубом «СКА-Хабаровск»

Матч 24-го тура чемпионата России состоялся на стадионе имени Султана Билимханова в Грозном и завершился со счетом 0:0. «Ахмат» продолжил свою безголевую серию в четыре матча.

По итогам матча грозненцы остались на девятой строчке в турнирной таблице с 27 очками. В следующем туре 7 апреля «Ахмат» в гостях сразится с казанским «Рубином».

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