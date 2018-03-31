ФК «Кубань» в гостях обыграл лидера ФНЛ

Краснодарский край, Вся Россия

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Красноярский футбольный клуб «Енисей» 31 марта потерпел поражение от краснодарской «Кубани»

Матч 30-го тура первенства Футбольной национальной лиги состоялся в Красноярске и завершился со счетом 0:2. Забитыми мячами отметились Азат Байриев на 47-й минуте и Алексей Гай на 72-й.

«Енисей» с 65 очками продолжает лидировать в турнирной таблице ФНЛ, «Кубань» с 37 очками расположилась на десятом месте.

В следующем туре «Кубань» дома сразится с петербургским «Зенитом-2» 7 апреля.


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ФК «Кубань» в гостях обыграл лидера ФНЛ
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