ФК «Кубань» в гостях обыграл лидера ФНЛ

Красноярский футбольный клуб «Енисей» 31 марта потерпел поражение от краснодарской «Кубани»

Матч 30-го тура первенства Футбольной национальной лиги состоялся в Красноярске и завершился со счетом 0:2. Забитыми мячами отметились Азат Байриев на 47-й минуте и Алексей Гай на 72-й.

«Енисей» с 65 очками продолжает лидировать в турнирной таблице ФНЛ, «Кубань» с 37 очками расположилась на десятом месте.

В следующем туре «Кубань» дома сразится с петербургским «Зенитом-2» 7 апреля.



