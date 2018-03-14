Путин прошелся по Крымскому мосту вместе с котом Мостиком

Президент Владимир Путин осмотрел Крымский мост в компании строителей и кота Мостика

Глава государства проехал на автобусе по готовой автодорожной части моста со стороны Краснодарского края на самый большой пролет — арочный — единственное место, где под сооружением могут проходить корабли. Затем он прошел по автомобильной арке в сторону Крыма.

Путин выразил надежду, что движение машин по мосту можно будет открыть уже к лету.

«Хотелось бы, конечно, чтобы люди в летний сезон уже могли пользоваться», — цитирует Путина РИА Новости.

Владелец «Стройгазмонтажа» (генподрядчик строительства) Аркадий Ротенберг сообщил президенту, что эта часть моста может быть сдана в мае.

Журналистам Ротенберг уточнил, что Крымский мост могут открыть для автомобилистов после 9 мая. Ввод в эксплуатацию железнодорожной части моста запланирован на конец 2019 года, передает «Коммерсантъ».

Строительство моста через Керченский пролив, который соединит Крым с материковой Россией, ведется с февраля 2016 года. Мост будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Общая стоимость реализации проекта оценивается в 227,9 млрд рублей.