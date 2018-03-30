В Сочи в спуске в карнавальных костюмах приняли участие более 430 райдеров

Краснодарский край

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В Сочи 30 марта во время карнавала BoogelWoogel более 430 райдеров спустились с горы в образах капитанов, фей, ведьм, животных и сказочных персонажей

Проливной дождь, который с утра идет в горах, не помешал провести спуск в карнавальных костюмах, рассказали в пресс-службе карнавала.

Планируется, что 31 марта состоится спуск в купальниках на рекорд Гиннесса. Музыкальное сопровождение обеспечит горнолыжный оркестр. В этом году он состоит из музыкантов True party band.

В программе — прыжки на лыжах и сноубордах в бассейн и танцевальные баттлы, турниры по кикеру, цилиндрическому теннису, бамперболлу, шахбоксу (соревнования, по шахматам и боксу одновременно).

Высокогорный фестиваль BoogelWoogel в этом году проводят в формате Бугельписйских игр. Состязания проходят по 24 видам спорта как в личном, так и командном зачете. На участие BoogelWoogel в этом году через сайт подали более 8,3 тыс. заявок.

Сноубординг Сочи Фестивали
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