Молоко агрохолдинга «Кубань» вновь получило сертификат Евросоюза

Агрохолдинг «Кубань», входящий в промышленную группу «Базовый Элемент» Олега Дерипаски, прошел аттестацию на соответствие производства молока нормам Евросоюза в третий раз

Выполнение всех необходимых ветеринарно-санитарных требований к производству молока подтвердила мегаферма (МТФ № 4). Предприятие получило аттестат соответствия евростандартам в производстве молока пять лет назад. Через каждые два года необходимо подтверждать аттестацию и соответствие требованиям Европейского союза. Мегаферма в третий раз прошла проверку на выполнение стандартов содержания и доения коров, а также на качество молока, сообщили в пресс-службе агрохолдинга «Кубань».

Проверку проводила комиссия в составе двух еврокомиссаров из Ирландии, а также специалистов из регионального управления Россельхознадзора и государственного управления ветеринарии Краснодарского края. Комиссия подтвердила, что техническая оснащенность фермы, стандарты содержания коров и доения, а также качество молока соответствуют требованиям ЕС. Это значит, что в молоке, произведенном на мегаферме, нет антибиотиков и гормональных препаратов, оно рекомендовано для использования в детском питании.

Мегаферма агрохолдинга «Кубань» Олега Дерипаски является одним из крупнейших молочно-товарных предприятий юга России. Ферму построили 2008 году в рамках нацпроекта «Развитие АПК». На ферме установили оборудование и реализовали технологию шведской компании DeLaval. Системы доения, охлаждения и навозоудаления полностью автоматизированы. Ферму оборудовали израильской программой управления стадом Afifarm. Это позволяет отслеживать всю информацию о здоровье и активности животных, проводить раннюю диагностику. Поголовье фермы насчитывает около 1,3 тыс. фуражных коров. Объем производства молока в прошлом году составил более 8,6 тыс. кг в год на одну фуражную корову.

«Мегаферма одной из первых в Южном федеральном округе успешно прошла аттестацию на соответствие требованиям Евросоюза. Ферма может работать с производителями, поставляющими продукцию на европейский рынок. Это позволяет предприятию оставаться одним из конкурентоспособных лидеров на рынке поставщиков молока», — сказал генеральный директор агрохолдинга «Кубань» Леонид Рагозин.

По его словам, с 2017 года холдинг производит молоко высшего сорта. Валовый надой молока в прошлом году составил 60 тыс. тонн. В 2016 году показатель составил 59 тыс. 297 тонн.