В Адыгее зафиксированы первые в этом году обращения из-за укусов клещей

Адыгея

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С начала 2018 года в медицинские организации обратились 23 пострадавших от укусов клещей

Об этом сообщили в Роспотребнадзоре по Адыгее. Среди пострадавших десять детей.

«Ежедневный мониторинг ведется с 15 марта. Обращения об укусах клещами поступали из Майкопа, Майкопского, Тахтамукайского, Теучежского и Кошехабльского районов», — отметили в пресс-службе Роспотребнадзора.

В 2017 году было зарегистрировано 1083 обращения от пострадавших от укуса клещами (на 3,9% меньше 2016 года). Из клещевых инфекций зарегистрировано пять случаев клещевого боррелиоза, в том числе у двух детей до 14 лет.

Здравоохранение Роспотребназдор
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В Адыгее зафиксированы первые в этом году обращения из-за укусов клещей

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