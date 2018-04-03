Бизнесменам ЮФО предложили сим-карты МТТ для роста продаж и контроля сотрудников

Бизнесменам юга России предложили использовать сим-карты МТТ — они позволяют делать мобильные телефоны офисными и соединять их в виртуальную АТС

Сим-карты МТТ используют в мобильных телефонах бизнес-технологии для роста продаж и качества обслуживания. При этом мобильные телефоны не требуют доступа в интернет. Продавцы общаются с клиентами по своим мобильным телефонам, при этом у клиентов при звонке определяется единый номер компании.

Чтобы не терять клиентов из-за занятости продавцов, можно настроить распределение и переадресацию входящих звонков, а звонки в нерабочее время примут и запишут голосовые меню и почта, которые настраиваются за несколько минут.

Сим-карты отслеживают статистику принятых и пропущенных звонков и проверить, действительно ли продавец отработал весь список клиентов. Владелец получает доступ ко всем записям разговоров продавцов и клиентов и может оценить, получают ли клиенты всю нужную им информацию при звонках и какой имидж компании создает продавец при общении с клиентом.

Вся связь, включая междугородние и международные звонки, оплачивается по тарифам IP-телефонии. Единая стоимость исходящего звонка на мобильные номера по всей России — от 1,10 рублей минута. При этом звонки между сотрудниками бесплатны.

Сим-карты для бизнеса уже используют компании в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске и Ростове-на-Дону. Две сим-карты можно купить за 450 рублей в месяц с уже включенными звонками или получить как часть любого пакета услуг МТТ — с абонентской платой от 0 рублей в месяц. Сим-карты бесплатно привозит курьер, а настроить работу с картами поможет круглосуточная служба поддержки клиентов.

Узнать подробнее об услуге можно по телефону 8-800-511-27-19 или на сайте mtt.ru/ru/simfmc.