При пожаре пострадал бывший капитан ФК «Кубань»
ФК «Кубань» сообщил о том, что при пожаре пострадал ветеран клуба
По данным пресс-службы клуба, Виталий Фурса в тяжелом состоянии находится в больнице. Его жена во время пожара погибла.
«Футбольный клуб "Кубань" выражает глубокие соболезнования в связи с гибелью супруги Виталия Иллиадоровича Фурсы и желает нашему ветерану скорейшего выздоровления», — говорится в сообщении пресс-службы.
Виталий Фурса выступал за «Кубань» с 1971 по 1980 год с небольшим перерывом. В составе футбольного клуба он провел 282 матча и забил 34 гола в первенстве СССР, также сыграл 9 матчей в Кубке. Фурса был капитаном команды.
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