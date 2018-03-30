Россельхознадзор ограничил поставки товаров растительного происхождения из Абхазии. Даже мандаринов

Россельхознадзор ввел временные ограничения на поставки товаров растительного происхождения из Абхазии в Россию

Ограничения касаются также многооборотной тары и древесно-упаковочного материала.

«В целях недопущения распространения опасного карантинного объекта на территории Российской Федерации и сохранения экспортного потенциала страны Россельхознадзор считает необходимым... ввести временные ограничения на ввоз в Россию из Абхазии всех товаров растительного происхождения», — цитирует сообщение Россельхознадзора RT.

Ограничения вводятся со 2 апреля.