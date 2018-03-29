В Краснодаре откроют первый в России МФЦ для иностранных инвесторов

Первый в России многофункциональный центр для иностранных инвесторов Welcome-Центр откроется в апреле в Краснодаре

Об этом стало известно в ходе презентации Краснодарского края в Торгово-промышленной палате России.

По словам вице-губернатора Василия Швеца, некоторые перспективные проекты иностранных инвесторов иногда не получают развития из-за нехватки профессиональных кадров или языкового барьера. Поэтому принято решение создать площадку, где услуги будут оказываться в соответствии с международными стандартами.

«Welcome-Центр будет предоставлять для зарубежных предпринимателей полный спектр сервисов, необходимых для создания бизнеса или развития проекта в крае, — рассказал Швец. — Теперь иностранным бизнесменам не надо ломать голову — где найти англоговорящего юриста с опытом в области экспорта зерна или бухгалтера. Здесь будут проводиться консультации по получению государственной поддержки».

Губернатор Вениамин Кондратьев в свою очередь подчеркнул, что цель руководства региона — «показать зарубежным партнерам, что власти края открыты к прямому диалогу».

По данным краевой администрации, в регионе действует около 300 предприятий с иностранным капиталом из более чем 30 стран мира.