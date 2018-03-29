На Кубани ликвидировали религиозно-экстремистскую ячейку

Сотрудники УФСБ по Краснодарскому краю в марте пресекли деятельность ячейки религиозно-экстремистской организации ДАИШ

Один из участников преступной группировки через интернет поддерживал связь с членами ИГИЛ. Мужчина собирался отправиться в Сирию и вступить в террористическую организацию, для этого он получил инструкции по переправке.

В доме подозреваемого нашли компоненты самодельного взрывного устройства и поражающие элементы, передает пресс-служба УФСБ РФ по Краснодарскому краю.

Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 33 и ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической), предусматривающей до 20 лет лишения свободы.