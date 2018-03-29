ГК «ЮгСтройИнвест» наградили в Госдуме за победу в конкурсе «Сделано в России»

В Москве 28 марта в Государственной Думе наградили группу компаний «ЮгСтройИнвест» — победителя конкурса «Сделано в России»

После торжественной церемонии представители группы компаний на круглом столе обсудили вместе с депутатами Госдумы пути развития рынка товаров и услуг в рамках Евразийского экономического союза.

Награду «Сделано в России» успешным предприятиям страны вручают ежегодно. Жюри отметило высокое качество работы «ЮгСтройИнвест» и вклад в социально-экономическое развитие страны. На протяжении 15 лет со дня основания группой компаний руководит почетный строитель России Юрий Иванов.

«“ЮгСтройИнвест” является социально ориентированной компанией, и это мы подтверждаем своими делами. Каждый день на стройках трудятся профессионалы высокого уровня, чтобы создать в микрорайонах современную комфортную среду со всей необходимой социальной инфраструктурой. Особенно приятно получить эту награду, зная, что победа основана в том числе и на отзывах наших жителей», — прокомментировал Юрий Иванов.

«Стать победителем конкурса такого уровня — большая честь для каждого сотрудника. Эта награда — показатель того, что “ЮгСтройИнвест” доверяют. На протяжении 15 лет мы стремимся строить такие микрорайоны, в которых хотелось бы жить и растить детей», — добавил заместитель генерального директора ГК ЮСИ Алексей Иванов.

В Краснодаре группа компаний возводит два проекта — «Панорама» и «Губернский». Там одновременно благоустраивают территорию — в микрорайонах построено четыре детских сада, отделения почты и полиции, спортивные объекты, роллердромы, игровые комплексы и аллеи с арт-объектами. В «Губернском» завершилось строительство школы на 1 тыс. 550 мест, скоро появится еще один детский сад. Комплексный подход группа компаний воплощает и в микрорайонах Ростова-на-Дону и Ставрополя. Группа компаний построила более 2,7 млн квадратных метров недвижимости, 125 домов, 7 детских садов и 2 школы.

«Еще на этапе проектирования мы стараемся учесть все пожелания людей. Именно поэтому в микрорайонах от “ЮгСтройИнвест” есть детские сады, школы, места для семейного отдыха и спорта. В каждый проект многотысячный коллектив группы компаний вкладывает душу и заботу. Самая высокая оценка нашей работы — это видеть счастливые лица наших жителей», — отметил Алексей Иванов.

В числе наград федерального уровня у «ЮгСтройИнвест» — золотой знак «Надежный застройщик России», победа во Всероссийском конкурсе «100 лучших товаров России». Также «ЮгСтройИнвест» занимает четвертое место в рейтинге крупнейших застройщиков страны по объемам текущего строительства.