Центробанк отозвал лицензию у «АктивКапитал Банка»

Банк России с 29 марта отозвал лицензию у самарского «АктивКапитал Банка»

«Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 29 марта 2018 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерное общество «АктивКапитал Банк» АО «АК Банк», рег. №3006, г. Самара (приказ Банка России от 29 марта 2018 года №ОД-773)», — цитирует сообщение регулятора RT.

На сайте банка сообщается, что у него было два отделения в Ростовской области — одно в Ростове-на-Дону, другое — в Новочеркасске.