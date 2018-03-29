Центробанк отозвал лицензию у «АктивКапитал Банка»

Ростовская область, Вся Россия

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Банк России с 29 марта отозвал лицензию у самарского «АктивКапитал Банка»

«Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 29 марта 2018 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерное общество «АктивКапитал Банк» АО «АК Банк», рег. №3006, г. Самара (приказ Банка России от 29 марта 2018 года №ОД-773)», — цитирует сообщение регулятора RT.

На сайте банка сообщается, что у него было два отделения в Ростовской области — одно в Ростове-на-Дону, другое — в Новочеркасске.

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