Ученые «Росатома» создали прибор, способный управлять желаниями людей
Специалисты госкорпорации по атомной энергии «Росатом» разработали комплекс для регистрации сверхслабых биомагнитных полей, который поможет выявлять в мозгу центр желаний
Разработкой занимались ученые Российского федерального ядерного центра — ВНИИ экспериментальной физики в Нижегородской области, передает РИА «Новости».
Комплекс работает на основе метода сверхпроводящей магнитометрии, без прямого проникновения внутрь организма и регистрирует сверхслабые магнитные поля. Создатели комплекса объяснили, что разработка даст возможность выявлять центры желаний и управлять ими.
Устройство под названием магнитоэнцефалограф находит сверхслабые магнитные поля мозга живых организмов. Головной мозг излучает биомагнитные поля, которые в миллионы раз слабее магнитного поля Земли, поэтому их можно зарегистрировать только с помощью специальных магнитометров на основе сверхпроводников, достаточно чувствительных для регистрации очень малых магнитных полей.
Магнитоэнцефалография (МЭГ) регистрирует большой массив данных с информацией о процессах, происходящих в головном мозге. При обработке этих данных исследователю предстоит выполнить обратную задачу, которая заключается в пространственной реконструкции источников разных МЭГ-сигналов в коре головного мозга. Таким образом отслеживается и работа центра желаний.
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