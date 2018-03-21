Ученые «Росатома» создали прибор, способный управлять желаниями людей

Специалисты госкорпорации по атомной энергии «Росатом» разработали комплекс для регистрации сверхслабых биомагнитных полей, который поможет выявлять в мозгу центр желаний

Разработкой занимались ученые Российского федерального ядерного центра — ВНИИ экспериментальной физики в Нижегородской области, передает РИА «Новости».

Комплекс работает на основе метода сверхпроводящей магнитометрии, без прямого проникновения внутрь организма и регистрирует сверхслабые магнитные поля. Создатели комплекса объяснили, что разработка даст возможность выявлять центры желаний и управлять ими.

Устройство под названием магнитоэнцефалограф находит сверхслабые магнитные поля мозга живых организмов. Головной мозг излучает биомагнитные поля, которые в миллионы раз слабее магнитного поля Земли, поэтому их можно зарегистрировать только с помощью специальных магнитометров на основе сверхпроводников, достаточно чувствительных для регистрации очень малых магнитных полей.

Магнитоэнцефалография (МЭГ) регистрирует большой массив данных с информацией о процессах, происходящих в головном мозге. При обработке этих данных исследователю предстоит выполнить обратную задачу, которая заключается в пространственной реконструкции источников разных МЭГ-сигналов в коре головного мозга. Таким образом отслеживается и работа центра желаний.