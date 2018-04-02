В Анапе сдали в эксплуатацию третий корпус ЖК «Трио»

Компания «Строительный мир» вместе с партнером «Вюн-Кон-Сервис» продолжают вводить в эксплуатацию жилье в анапском ЖК «Трио»

Сейчас строители ООО «Вюн-Кон-Сервис» проводят предчистовую отделку в третьем корпусе жилого комплекса. По словам директора компании Дениса Очкаса, уже полностью готовы несколько десятков квартир. Собственники не высказали претензий к выполнению работ, и строители готовятся к выполнению чистовой отделки. Также специалисты «Вюн-Кон-Сервис» ведут монтаж опалубки и армирование конструкции перекрытия этажа четвертого корпуса ЖК «Трио». В ближайшие дни будет залит бетон. Директор компании добавил, что «точное соблюдение графика строительства, его опережение без потери качества — ответственность перед дольщиками».

Эти работы застройщик производит по договорам, подписанным покупателями. У новых собственников жилья есть шанс сделать ремонт бесплатно — директор «Вюн-Кон-Сервис» Денис Очкас объявил акцию, и пять новых покупателей квартир-студий в четвертом корпусе жилого комплекса «Трио» получат сертификаты на бесплатный предчистовый ремонт в новых квартирах. Подробности акции можно узнать в офисах продаж, по телефону 8-800-770-07-03 и в группе «ВКонтакте».

Также застройщики занимаются благоустройством придомовой территории. На совместном совещании специалистов компаний-партнеров по строительству жилого комплекса и благоустройству территорий обсуждались вопросы и проблемы, связанные с проведением всего комплекса работ. К лету там должны появиться детская площадка, зона отдыха, парковка и деревья. Во всех новостройках есть коммерческие помещения, в которых предприниматели смогут открыть магазины и офисы. По мнению генерального директора ООО «Строительный мир» Артема Очкаса, благодаря выгодному местоположению ЖК «Трио» время окупаемости помещений существенно сократится.

«Ключевая задача для нас — сделать жилой комплекс самым комфортным в Анапе. Мы должны стать примером для подражания не только в проектных, но и в фактических современных решениях развития новостройки», — комментирует генеральный директор ООО «Строительный мир» Артем Очкас.